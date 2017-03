Sentir cubano: para comprar pasado en una esquina de Miami

Al salir de la librería Universal me encontré frente por frente, cruzando la calle que hace esquina una simpática tienda de souvenirs llamada Sentir Cubano. Ella se ve por unos segundos y igual que la librería en el video que le he dedicado a la célebre Calle 8, la más cubana de Miami.

Entré para observar lo que ofrecía, sospechando que encontraría, codificado e sus productos un modo específico de sentir la cubanidad.





Por supuesto que no me equivoqué, de alguna manera el sitio tenía tanto de sala de exposicion artísitica como tienda.







Así entre cuadros, artesanías, ropas y lozas decoradas con motivos cubano podía verse en la vitrinas imágenes y recuerdo de la Cuba que no fue, objetos que no estando en venta llamaban la atención de manera igual o quizás aún más que las mercancías del lugar.

Esto no podía menos que despertar mi espíritu reporteril, así que pedía a la vendedora que estaba en la Caja que me autorizara a tomar unas fotos, la respuesta vino de una señora que conversaba amablemente con ella y a la que en principio tomé por uno de los clientes, más resultó ser la dueña del lugar; María J. A Vázquez,

La dama no sólo accedió, sino que me pidió que le acompañara al baño, propuesta que al principio, reconozco, me dejó un tanto estupefacto. Sin embargo pronto saldría de mi asombro al entrar en el servicio y descubrir en el los graffitis y pintadas de anticastrismo duro y puro, con el que seguramente no estarán de acuerdo algunos de mis lectores pero que en definitiva reflejan la atmosfera de una calle hecha suya por el exilio histórico cubano. En resumen aquellos dibujos eran la viva muestra de una forma realmente existente de vivir y sentir la política de nuestra isla.





Vázquez me mostró además un salón de su tienda particularmente orientado al pasado donde se concentra el lado museístico de su propiedad y que creo que todo viajero a Miami debería visitar, ya con el fin de aprender ya con el de recordar.





De paso la empresaria cubana me contó que había llegado de muy niña a Estados Unidos y que había tratado de transmitir a su tienda el concepto de cubanidad que le transmitieron sus padres. En este sentido los objetos que allí hay se prestan perfectamente para la compleja tarea de modelizar en términos materiales la Cuba que vive en el imaginario de varias generaciones obligadas a marcharse de la tierra que les vio nacer.

Y viendo la claridad con que la dueña que expresaba sus ideas, no pude menos que considerar la posibilidad de una entrevista para Cuba Nuestra, misión de la que se ha encargado desde Estocolmo mi buen colega Germán Díaz Guerra.

No quiero aburrir a mi lector y aunque nadie me pague por ello me parece útil dar a conocer la página de Sentir Cubano http://www.cubanfoodmarket.com o mejor aún ofrecer su dirección 3100 SW.8Th St., un lugar que repito no debe dejar de visitar cuando vaya a Miami, ya para encontrar un bello recuerdo, ya para viajar a un pasado de Cuba que, al menos aquí, no ha muerto. Si lo duda vea pinchando abajo el resto de las imágenes que tomé en el establecimiento.



Anuncios