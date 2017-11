De las suecas violadas en Grecia o el desquite de Julian Assagne

Alexandra Pascalidou, es una periodista de origen griego qué contra todos los prejuicios xenófobos imperantes en Suecia ha logrado hacerse de un espacio profesional en el país escandinavo. Pero esto implica un precio, la lealtad a los valores del país de acogida, y quizás sea por ello, que la Pascalidou se haya prestado para acusar de prejuiciado, sexista y entupido.(Svenska Dagbladet, 16 de abril 2011) a un diplomático de su patria que acaba de ser expulsado de Suecia.

El problema es que el hombre se atrevió a cuestionar, en una respuesta personal a un escandalizado sueco, el comportamiento de las mujeres de Suecia cuando vacacionan por el mundo y con los extranjeros en su propio país. La nota tenía que ver con el caso de la sueca, que los medios llaman Anna, supuestamente violada en la isla de Samos y que ahora es acusada en Grecia de difamación.

Se supone que el hecho tuvo lugar en junio de 2008, cuando Anna vacacionaba en Samos y un hombre al que acababa de conocer la violó durante varias horas. Tras lograr la detención del hombre y ser interrogada por la policía en el hotel donde estaba Anna regresó a Suecia y una vez aquí fue al hospital, donde se detecto sus lesiones compatibles a su denuncia. Luego el hospital se comunicó con a la policía griega.

Después de esto, un fiscal sueco decidió suspender la investigación preliminar en Suecia mientras se desarrollaran las investigaciones en Grecia. Allí el hombre arrestado fue liberado con la obligación de notificar a la policía tres veces al mes. Pasó el tiempo y de pronto el fiscal en Samos notificó que cerraba la investigación. La junta de Jueces de Samos, aceptó la decisión y le pasó una facture de 120 euros a Anna para el pago de los costos judiciales.

Lo que no se esperaba la acusadora en que en diciembre de 2010, saliera acusada por la fiscalía de Samos de imputación falsa y difamatoria, y que se le llamase a juicio en mayo de este año. La base de la acusación es su propio informe policial sobre la violación y asalto.



Samos. Foto: Tony_bev2000

Según el diario sueco Anna no tiene intención de comparecer en el juicio de Samos arriesgándose a que Grecia, haga lo mismo que Suecia con el caso de Julián Assagne, expida una orden de detención europea.

Se supone que el que no la debe, no la teme, pero no ha de extrañarnos el miedo de la sueca cuando en el periódico cretense Xaniotika Nea ha publicado un artículo titulado “Violación como industria para obtener una indemnización” .

En el trabajo, basandose en una opinión popular por aquellos lares, Stamatis Belivanis, un patólogo forense de Creta asegura que las mujeres de los países escandinavos firman el seguro especial contra la violación, que luego explotan, acusando de violación a personas con las que han tenido contacto sexual uno o dos antes de volver a casa.



Pescador de Creta, un “violador” en potencia. Foto: Ego_or_es

Algo impensable en Suecia, donde a cualquiera, mas si es un extranjero, como ocurrió con el fundador de Wikileaks, le montan un numerito de violador. Y pobre de él, si el fiscal y la policía se toman en serio el cuento, no tendrá muchas papeletas para salir absuelto en unos tribunales caracterizados por su sexismo, no importa el genero de sus miembros, contra el barón, mas si este es un forastero. No lo digo yo sino los nacionalistas demócratas suecos en de cuya página http://www.nd.se/start/default.asp extraigo lo siguiente:

“Tal vez se está haciendo más o menos ampliamente conocido que los hombres de ascendencia extranjera están sobre representados entre los violadores en Suecia. Menos conocido es que las mujeres suecas están sobre representadas entre las víctimas de estas violaciones, lo que sugiere una tendencia racista en la elección de las víctimas.”

El que los miembros del movimiento, no puedan entender, a causa de la xenofobia que les ciega, las causas de esta sobre representación, no niega el hecho, mas bien lo confirma.

Kanske börjar det bli mer eller mindre allmänt känt att män med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland våldtäktsmän i Sverige.

Mindre välkänt är att svenskor är överrepresenterade bland offren för dessa våldtäkter, vilket antyder en rasistisk tendens vid valet av offer.

Texto que traducimos más arriba diciendo que entre los violadores están representadas las personas de origen extranjero, aparece publicado en la página del llamado fosterländska folkrörelsen Nationaldemokraterna (movimiento antiextranjero).

Sin embargo, la moda que no es exclusiva de Suecia, parece no haber llegado a tierras regidas por la cultura cristiana ortodoxa. Allí todavía se toma en cuenta la posibilidad de que se trate de una acusación falsa.

Es verdad, que en el caso de la violada en suecia, un médico sueco, para mas señas, encontró evidencia de daño en la vagina de la mujer, algo que puede ocurrir en una relación consentida . Pero eso no lo comprenden la media sueca, tampoco que el hombre, tras detenido, fuese puesto en libertad y menos, que en su lugar, se procesara a la acusadora.

Tampoco quieren creer el argumento esgrimido por las autoridades para retirar la notificación de violación , entre otros, el de que en los últimos años cada vez resulta más popular entre las vacaionistas, particularmente escandinavas, acusar a los griegos de la violación para obtener la indemnización de las compañías de seguros.

Lo que deberían preguntarse los medios de Suecia, si no les ataran sus propios prejuicios, es, si, no está ocurriendo lo mismo, con los indefensos hombres de su tierra.

Alexandra Pascalidou cree que una de las grandes diferencias entre su país de acogida y la de sus padres radica especialmente en la sexualidad de las mujeres sigue siendo un tabú en Grecia., donde no hay debate público sobre cuestiones como la violación. El problema es que en este caso se trata de una similitud, también existen tabúes en Suecia y falta de debates, solo que si en Grecia el origen de estos problemas radica, según los suecos, en el machismo, en Suecia la causa está en los dogmas de una supuesta igualdad, con la que se intenta machacar al género masculino.

Y como si no bastara con una, siguiendo el mismo modo operandi que con Assange, ahora aparece otra, si la primera tenía el nombre de la abuela de Jesús, a esta, con no mucha imaginación, le han endilgado el nombre de la madre, María, la que según el mismo periódico habría permanecido encerrada durante dos días, el cuarto de las escobas de la policía griega en dos días después de que informara de una violación. Vaya falta de locales para la detención con que cuentan los helenos.

En el caso de María, el presunto asalto sexual ocurrió en la isla griega de Kos hace nueve años. Según su testimonio dado a TV4, lo peor no fue la violación en sí, sino lo que sucedió después cuando María se vio obligado a sentarse en una sala de interrogatorios cara a cara con el hombre y su novia. Me imagino lo terrible que debió sentirse por la traición de la “hermana” como hablan las feministas de aquellas mujeres que logran meter en su redil. Por lo visto en el caso, las griegas, que no se llama Pascalidou, no se da aquello de que “un par de tetas tiran más que una carreta” sino todo lo contrario, su lealtad está con el hombre con el que terminará procreando sus hijos y no con otra persona a la que solo le une la presencia de un clítoris.



Marina en la isla de Kos, Grecia. Foto: Bazylek100

Afortunadamente los suecos conocen a sus propias gentes, el pánico no ha surgido entre ellos y las acusaciones no están impactando el turismo que hacen a Grecia , como ocurrió Bulgaria cuando tuvo mala prensa a causa de la delincuencia y para colmo surgió Turquía como una alternativa.

Mientras el noticiero matinal sueco del TV4, contraataca hoy en su noticiero matutino donde una locutora repite como un papagayo que Grecia es el segundo país en porcentaje más bajo de las violaciones denunciadas en toda la UE. (Suecia tiene el puesto mas alto en la lista , por cierto). La fuente es una entrevista realizada por Svenska Dagbladet, sobre el caso de “Anna” a Eva Diesen, investigador de la Universidad de Estocolmo.

Según la investigadora Grecia es hoy lo que Suecia fue en los años 70 ” y cita un estudio realizado a partir de 2009 por investigadores de toda Europa de acuerdo al cual, mientras en Suecia, se denuncian 46 violaciones por cada 100 000 habitantes al año, en Grecia, en las denuncias no pasan de tres.

La verdad que resulta alarmante la situación del exceso de denuncias que sufre Suecia, si se le compara con otros países: dos veces más que en Inglaterra y Gales, cuatro veces más que en los demás países nórdicos, Alemania y Francia y hasta 20 veces más que algunos países de Europa meridional y oriental.

Y menos mal que la apariencia de legalidad por no hablar de falta de recursos, le impide a la policía y al sistema legal en general darle procesar a todos los denunciados, dentro de los que por supuesto se dará prioridad al caso de los extranjeros.

Hay que reconocer que Suecia e Inglaterra también tienen la peor situación en el esclarecimiento de los delitos de violación, pues solo alrededor del 13 por ciento de los delitos denunciados son procesados.

Esta baja tasa de enjuiciamiento se explica, entre otras cosas en la necesidad de guardar las formas del estado de derecho, en la debilidad de las pruebas que se presenten, en la mayoría de los casos no se presentan daños muestras de daños. Son además violaciones que tienen lugar en medio de fiesta, consumo de alcohol y “sexo libre” donde la no voluntariedad de la mujer resulta difícil de demostrar. De todas maneras los acusados ya quedan marcados de por vida, en los ordenadores del estados, como presuntos criminales, a la primera que hagan en cualquier lugar, violando la,ey en cualquier otro sentido les saldrá su “oscuro pasado” y quizás este sea el sentido real del fenómeno.

El caso es que en Suecia se estarían reportado mas de 5.000 violaciones por año mientras que en otros otros países de tamaño similar solo se reportan en unos pocos cientos al año.

La pregunta debería ser porque un país donde el feminismo es ideología oficial y donde las mujeres tienen las libertades y garantías que no existe en ninguna sociedad patriarcal, se dan tantas acusaciones de violación. Serán sobre hechos reales o sólo construcciones nacidas de esa Guerra sexual a la que los malthusianistas, disfrazados de feministas han sometido esta nación, con el objetivo claro de reducir su población.

