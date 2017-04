La Política de la “multisexualidad”: el caso del liberalismo sueco

El Pride House de Estocolmo

Este jueves 29 de Julio, fui como acostumbro en busca de buen cine a la videoteca de la céntrica Casa de la Cultura de Estocolmo; cual fue mi sorpresa al encontrarme el edificio convertido en Pride House, es decir, en una plaza fuerte del Festival de orgullo homosexual; que se desarrolla en estos días en Estocolmo. En los diferentes locales del gran edificio tendrían lugar, talleres, conferencias, debates políticos, así como de los diferentes géneros artísticos relacionados con la equiparación de derechos de homosexuales (gays y lesbianas), transexuales y bisexuales ( conocidos como LGBT) con los de los heterosexuales.

Por los programas que estaban en la entrada pude conocer concretamente de que iban las cosas en estos días, por ejemplo, el 27 de julio se había presentado la película de Anna Sundstrom “Sin sexo, sin gemidos”, la historia de una estatua de mujer que recupera sus relaciones sexuales. Ese mismo día se invitaba a cantar música gospel y disfrutar de un coro mixto compuesto por hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, gays, bisexuales, heterosexuales y transexuales. El 28; Lisa Ericson, especialista en género con estudios en interseccionalidad, hablaría de qué células son admitidas a la hora de hablar de género y sexualidad. Ese mismo día 29, a la una de la tarde habría una conferencia de la Ministra de la Unión Europea la liberal sueca Birgitta Ohlsson; quien contaría experiencias de su visita a Lituania y Uganda, centrándose en la situación de opresión que sufren las personas LGBT en los dos países mencionados.

Birgitta Ohlsson



Sin duda alguna esta era la oportunidad para conocer el amplio arsenal ideológico y argumentativo con el que cuentan los defensores, cuando no promotores de variedades sexuales que alguna vez fueron consideradas, al menos en los países más desarrollados como enfermedades psiquiátricas.

Pero no solo dentro del edificio tenía lugar el activísmo LGBT, también en sus afueras. A la entrada me encontré con jóvenes representantes de dos partidos políticos de ideologías contra puestas, quienes aprovechaban la situación para hacer campaña unos en favor del liberalismo y otros del socialismo de inspiración trotskista.

Entrevisté brevemente a un representante de los primeros y a una representante de los segundos. El liberal centró sus palabras en el contenido del cartel pintado sobre un lienzo que él y un camarada sostenían, en él se leía la oposición a la esterilización forzada de los transexuales, hablamos de la situación de estas personas en Suecia y en el mundo, reconociendo el activista, que en Suecia, no la pasaban tan mal, como fuera de ella.

El Homosexualismo del bolchevismo al post estalinismo

En cuanto a la representante del trotskismo, logré llevar el tema, a la situación de los homosexuales en la antigua URSS, a la legalización de la misma tras la revolución de octubre, así como el cambio que tuvo lugar con la llegada del estalinismo.

Es bueno señalar a que que hasta la llegada al poder de Pedro el Grande, a los rusos, la homosexualidad los tenía sin mucho cuidado, aunque la Iglesia Ortodoxa no la aceptara, sin embargo, en 1706 se condenaba a morir en la hoguera al homosexual fuera descubierto.

Los bolcheviques que tan implacables fueron con sus enemigos ideológicos, resultaron benévolos en relación a la homosexualidad, la cual dejó de ser considerada un crimen, salvo que se cometiera con un menor de edad, para entenderse como un patología, y tan avanzada para su época, en este terreno la legislación soviética que en 1928, un año antes del destierro de Trosky, se le citó de ejemplo en el Congreso Mundial por la Reforma Sexual, celebrado ese año en Copenhagen.

La situación cambio definitivamente con la consolidación del bonapartismo estalinista en la década del 1930, en 1933 bajo Stalin, cuando se implementaron leyes contra la homosexualidad en las diversas repúblicas soviéticas. Poco antes se había hecho una campaña contra las prostitutas, y las fuerzas policíacas consientes de la existencia de la prostitución masculina; recomendaron que se castigara la homosexualidad, la cual fue considerada no sólo un fenómeno contra natura, sino también asociada con el nazismo y si bien el nazismo terminó persiguiendo homosexuales no debemos olvidar que Ernst Julius Röhm , el comandante de las SA (brazo armado del partido nazi,) y ministro sin cartera de Hitler , caído en desgracia y ejecutado en julio de 1934, era abiertamente homosexual.

Todavía en los años ochenta el tema de la homosexualidad era prácticamente un tabú dentro de la juventud soviética y aunque no resultaba raro encontrar dos chicas haciéndose arrumacos propios de novios o algún muchacho exageradamente amanerado, a nivel coloquial, el término homosexual, identificado con la palabra “pederasta” existía mas que nada como insulto.

De mas esta decir que una asignatura como la de educación sexual brillaba por su ausencia, todavía recuerdo la frustración de dos compañeros cubanos llegados; empeñados en realizar una tesis sobre el tema en la Facultad de Filosofía de la Universidad Lomonosv, quienes a falta de tutor se quedaron con las ganas.

La cosa no era igual en todo el campo socialista, en la RDA habían esferas en las ciencias donde se tenía una actitud diferente hacia el tema de la educación sexual y la aceptación de la homosexualidad y no es de extrañar que fuera Mónika Krause, una traductora y socióloga procedente de aquel país, conocida popularmente, por sus campañas educativas, como “La reina del Condón” , y la fundadora, con respaldo de la Federación de Mujeres Cubana, del Centro de Educación Sexual que hoy regenta Mariela Castro Spín.

Por cierto, después de años de olvido, en el 2006 se terminó un documental germano-cubano que recordaba la obra ilustrativa de la alemana en Cuba.

En lo que a la URSS respecta las leyes que pervivieron mas allá de la disolución de la URSS y fueron precisamente los países Balticos, Letonia, Estonia y Ucrania, los primeros en abolir estas leyes; sobre todo como manera de facilitar la entrada en la Unión Europea.

En abril de 1993, Borís Yeltsin, eliminó el artículo 121 que ilegalizaba la homosexualidad, sin embargo no ha sido fácil articular un movimiento homosexualista dentro de Rusia, teniendo este en su contra el nuevo aparato ideológico (aparentemente separado del Estado) que es la La Iglesia Ortodoxa por no hablar de skinheads y otros nacionalistas rusos que detestan los Prides como el de Estocolmo.

Qué dicen del tema los trotskistas Homo Trans y Bisexuales suecos

Ahora, volviendo a Suecia, nos encontramos con los herederos de aquella revolución bolchevique, los jóvenes trotskistas, llamando a una nueva lucha, la de los Homosexuales, bisexuales y transexuales, distribuyendo una octavilla en la que llaman a desfilar con los socialistas HBT en la parada Pride de Estocolmo.

En el reverso de la hoja que reparten se puede leer, que en 2009, fueron denunciados en Suecia, más de 1000 crímenes de odio contra homosexuales y bisexuales, que la mitad de esas personas no se atreven a exponer abiertamente su condición en los lugares donde trabajan, por lo que sería necesario educar a los representantes sindicales en estos asuntos, que en las escuelas sigue existiendo materiales didácticos que describen la homosexualidad como algo desviado y que los maestros carecen de competencia HBT, que a pesar de los avances en el terreno jurídico; hace falta luchar para cambiar las actitudes, ya que ningún cambio ocurre automáticamente, por último invita a participar en las discusiones de intercambios de experiencia sobre la lucha de los socialistas, Homosexuales, bisexuales y transexuales, así como visitar su página en la red htbsocialisterna.wprldpress.com

Cuando leo el manifiesto de los trotskistas suecos, no puede dejar de venir a mi mente una charla que hace muchos años tuve con el músico Leo Brower, hombre culto como el que más, quien me contó de experimento sociales establecidos en los primeros años de la Unión Soviética, cooperativas donde existía el amor libre, que resultaron profundamente productivas en su momento, supongo que eran tiempos de locura sexual total al punto que la militante Clarissa Reiner le pidió autorización a su pareja el periodista Karl Radex, para concebir un hijo, genio con Trotsky, el mismo Radex, hizo la propuesta al líder revolucionario, quien afortunadamente no aceptó.

Naturalmente lo que entonces se entendía por amor libre, no es lo que se entiende hoy, era un amor libre del matrimonio, pero entre géneros distintos, algo que a su manera, y pese a sus profundas críticas al feminismo socialista practicó el propio Lénin, quien mantuvo relaciones paralelas, y por lo visto con el mutuo consentimiento de las partes implicadas con Nadiesha Konstantinovna Krupskaya, su esposa, y con la primera jefa de la sección femenina del Partido Comnunista de la URSS, Inessa Fedorovma Armand, su amante, una historia tratada en detalles por el escritor Boris Sokolov en su libro, Armand y Krupskaya: Mujeres del líder, publicado en 1999, en Minsk por la editorial Rusich.

Al parecer, si es verdad lo que se dice de su relación con Frida Kahlo, estando casado con Natalia, hasta el mismo Trotsky que había rechazado la tentación de la bella Clarissa Reiner tampoco fue ajeno a tirar canas al aire. Y no estaría mal recordar que La pintora Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón, mejor conocida no era bisexual y leninista, y sobtrodo un icono de la izquierda mexicana, la misma que el 21 de diciembre de 2009, lograse convertir a Ciudad de México en la primera ciudad de América Latina en aprobar el matrimonio homosexual. Recordemos que el jefe del gobierno de esa capital es Marcelo Luis Ebrard Casaubón afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

Mas como vemos de lo que se trató en la URSS de Lenin y Trotsky fue mas bien una libertad o libertinaje heterosexual, no homosexual. de ahí lo curioso de la existencia de trotskystas homosexuales como los que vemos en Suecia.

Inessa Armand

El caso del liberalismo sueco

Podía notarse la diferencia de recursos con los que contaban para su activísmo los dos grupos representados en las afueras del la Casa de la Cultura, mientras la chica trostkysta insistía en que me suscribiera al periódico de su partido, los liberales, organización que representa al pequeño empresario, me obsequiaban un material plegable con interesante información sobre los aportes hechos por su partido a la causa homosexual.

También por supuesto me obsequiaron volantes; en uno se anunciaba la conferencia de Birgitta Ohlsson, así como el debate del líder del Partido Liberal (Folkparti) que tendría lugar en el edificio, el día 30, en otra de las hojas podía leerse en el anverso, donde se llamaba a apoyar a los liberales en la creación de un mundo, donde no la identificación genérica, la sexualidad determinen las posibilidades y derechos de las personas, por supuesto se hacía un llamado a votar por los liberales el 19 de septiembre.

En la parte de atrás de la hoja se explica que para los liberales resulta natural defender la igualdad de derechos con independencia de la inclinación sexual, y que el estado no tiene que inmiscuirse en el amor de las personas y o en la manera en que manifiestan su géneros. Se dice que el Folkparti ha trabajando consecuentemente por años en pro de los derechos de queer, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y por ello se sienten orgullosos de su aporte al la ley de matrimonio neutral en términos genéricos -que no diferencia entre matrimonio del mismo sexo o de sexo diferente), y al cambio en las reglas de adopción de niños por parte de familias. Así mismo se afirma que la situación de las personas transexuales debe mejorarse, en tal sentido el partido liberal exige al estado sueco que deje de esterilizar obligatoriamente a las transpersonas que desean hacerse operaciones de corrección de género, que se erradique la exigencia de eliminar las células germinales en dicha operación, así mismo marcan distancia de la propuesta de las autoridades sociales que proponen la castración obligatoria de quienes desean el cambio jurídico de su género.

La información sobre la política del Partido Liberal Sueco se complementa en el plegable que me entregaron sus activista; en la parte de adelante vemos dos mujeres sentadas, y abrazadas, presuntamente lesbianas, y en cuya parte de atrás aparece, entre otras imágenes otra pareja de mujeres y en medio de ellas un niño, como simbolizando una de las nuevas familias posibles a partir de la legislación respaldada por este partido, la de mamá, mamá y nene. Aquí podemos encontrar año tras años cuales fueron las medidas políticas impulsada por los liberales en favor de los homosexuales y personas con situaciones afines.

En 1944 el ministro liberal de Justicia Thorwald Bergquist presenta la propuesta de ley que hace que la homosexualidad no se considere más como un delito.

En 1963 la Asociación de Estudiantes Liberales organiza la conferencia Sexo y Sociedad”, que resulta registrada en secreto por la policía por la atención que se le presta a la homosexualidad.

En 1978 el gobierno burgués al que pertenecen los liberales presenta la primera investigación estatal del mundo sobre la situación de los homosexuales.

En 1979 la directora general de la agencia encargada de asuntos sociales Socialstyrelse, Barbro Westerholm, mas tarde parlamentaria del Partido Liberal elimina la acuñación de homosexualidad como enfermedades.

En 1980 los liberales homosexuales crean la primera organización de homosexuales, transexuales y bisexuales, vinculada políticamente.

En 1994 el gobierno burgués introduce sanciones legales por delitos de odio relacionados con la inclinación sexual

En 2002 el Folkparti vota por una ley igualitaria de adopción y por la prohibición del odio por razones de inclinación sexual

En el 2005 el partido vota en favor de leyes igualitarias de inseminación.

En el 2007 la Ministra liberal Nyamko Sabuni, presenta el primer plan de acción en Suecia contra la violencia entre parejas y los crímenes de honor en el que se incluyen los casos de homosexuales, transexuales y bisexuales.

En el 2009 los liberales votaron en favor de la ley de matrimonio neutral en cuestión de géneros. Ese mismo año la coalición gubernamental introdujo una nueva ley de antidiscriminación que abarcaba a las personas HBT. También ese año, en la reunión nacional del partido se aprobó votar si, a una ley mas liberal de nombres, así como por la realización de un informe estatal sobre las madres subrogante y los niños nacidos de ellas.

En este material se esta abogando entre otros aspectos por lo que el partido califica de modernización de la legislacion relacionada con el género a fin de facilitar que la persona pueda redefinir su propia identidad genérica, sin que para ello se exija las condiciones de no estar casado, la esterilización y la ciudadanía sueca, se apela a la creación de una escuela -y los maestros son uno de los principales clientes políticos de este partido- en las que se les de visibilidad y apoyo a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y , donde la educación sexual se aparte de las conveciones heternormativas. Se trata de algo que no puede ser muy difícil de alcanzar para un partido que posee precisamente la cartera de Educación dentro de la actual coalición gobernante. Al final se propone una política HBT Europea.



Liberalismo y LGBT entre cubanos. ¿Quién lleva la Batuta?

Lo último podría explicar la importancia dada al tema de homosexuales, transexuales y bisexuales en la pasada campaña como candidata, del Partido Liberal al Parlamento Europa por la cubana naturalizada sueca Mae Liz Orrego, sobre quien ya he hablado en otro momento.



Mae Liz Orrego. Foto: Germán Díaz Guerra

Como decía entonces, en su afán por llegar al parlamento la cubana hacía saber a sus lectores que consideraba la violación de los derechos de las lesbianas, los gays, bisexuales y transexuales como uno de los mayores problemas de derechos humanos dentro de la Unión, y consideraba inaceptable la violación de los derechos de estas personas en algunos estados. Así mismo se proponía trabajar para armonizar las leyes discriminatorias de LGBT en toda la UE. También trabajaría para que las personas del mismo sexo puedan casarse y que sus derechos sean respetados como las demás parejas en toda la EU.

A nivel mundial, Mae Liz Orrego, considera que la Unión Europea debe laborar para que las personas puedan vivir libremente sus preferencias sexuales, siempre y cuando no afecten a nadie.

Lamentablemente la liberal sueca de origen cubano, no alcanzó los votos necesarios para llegar al Parlamento Europeo, quizas tenga mejor suerte más adelante.

Esto no quiere decir que se halle inhabilitada para cumplir sus ideales relacionados con los derechos de los HTB, por lo menos en lo que respecta a Cuba, país del que se encarga como responsable de programas dentro del SILC ( Centro Internacional Liberal Sueco); una fundación adjunta al Partido Liberal de Suecia, que intenta promover la democracia liberal y los derechos humanos por el mundo. En tales condiciones, si existe un cubano con los recursos y contanctos necesario para implementar una estrategia liberal con respecto a sus compatriotas homo, trans y bisexuales, esa persona es Orrego.

En relación a la tierra natal de la propia Mae Liz; SILC viene trabajando desde hace años, organizando seminarios, recaudando fondos para presos políticos o financiando publicaciones como Misceláneas de Cuba, revista publicada por la organización anticastristas del mismo nombre, a la que Mae Liz ha pertenecido durante mucho tiempo.

Sin embargo hay que reconocer que hasta el momento, el tema de los homosexuales, lesbianas y transexuales, no se destaca, al menos públicamente, en los proyectos conjuntos de SILC con la oposición y el exilio cubano.

En este campo, paradójicamente y a pesar de las promesas electorales de Orrego, los que llevan la batuta de una politica “liberal” en pro de la diversidad sexual cubana, no son precisamente los opositores conectados con el Centro Internacional Liberal Sueco, sino los especialistas y activistas que siguen de Mariela Castro.

Toda una contradicción, cuando se sabe de la formación estalinista que tuvo su padre. No es que no existan grupos de orientación HTB entre los disidentes, los hay pero estos parecen estar mas conectados con la Miami que con Suecia, a pesar de que muchos exiliados cubanos de los años noventa en el país escandinavo, obtuvieron asilo aduciendo persecución por sus inclinaciones sexuales, o lograron la residencia declarándose parejas de ciudadanos suecos.

Mariela Castro Espín (La Habana, Cuba, 27 de julio de 1962) es Licenciada en la especialidad de Pedagogía-Psicología en el Instituto Superior de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” de la capital cubana. Es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) y de la revista Sexología y Sociedad, en La Habana.

Conclusiones

En este trabajo he dado información sobre la política de los liberales hacia la homosexualidad, también de los trotskistas, sin embargo no se trata de actitudes exclusivas de estos grupos, la protección y defensa de las personas HTB se dan en mayor o menos medidas en todo el establecimiento político sueco, solo nacionalistas radicales se oponen a una forma de pensar que, como ya logró el feminismo, se esta convirtiendo en ideología de Estado.

Por mi parte, si bien respeto el derecho de las personas ha mantener una actividad sexual y consentida (no con menores) que no dañe a los demás, no dejo de ver con cierta perspicacia todo este entramado de política y sexualidad, en el que sí bien Suecia está a la vanguardia, el mundo le va siguiendo detrás, incluida mi propia patria.

A veces sospecho que más que el interés por la protección de la variedad sexual, o la defensa de las personas homosexuales, lo que se busca con estas políticas “multisexualistas” es promover formas no reproductivas de emparejamiento; no importa que existan alguna que otra línea apartada de este objetivo, como las que van contra la esterilización de los transexuales, el resultado final encaja en los objetivos de la misma agenda maltusiana que pauta, el control de la natalidad o idealiza la eutanasia; se trata hasta el momento de una hipótesis que sí tengo el tiempo y los recursos trataré de confirmar.

